L’attaccante della Cremonese ricorda gli anni nel settore giovanile nerazzurro e gli insegnamenti ricevuti dai due simboli dell’Inter
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Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport.
Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni della Rosea.
Bonazzoli all’Inter con Zanetti e SamuelStimola avere accanto tanti compagni più giovani?
“Io alla loro età mi allenavo all’Inter con Zanetti e Samuel, con i loro atteggiamenti facevano capire tante cose, senza parole. Ora tocca a me”.
La carriera e i rimpiantiHa giocato molto più in A che in B, le occasioni per esplodere non sono mancate…
“Alla fine penso di aver ottenuto ciò che meritavo”.
Dall’Inter al Verona attraverso la Samp e le altre: dove avrebbe potuto fare meglio?
“Forse il rammarico più grande è stato non essere riusciti a salvarci con la Cremonese l’anno scorso. Poteva nascere qualcosa di importante”.
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