Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan in Australia, Ange-Yoan Bonny ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport verso la nuova stagione.

Alessandro Cosattini
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VIDEO FCIN1908 / Milan-Inter, Chivu si ferma per firmare autografi ai piccoli presenti allo stadio

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Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan in Australia (qui gli highlights del match), Ange-Yoan Bonny ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'attaccante dell'Inter:

milan inter
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"Bella squadra il Milan, un bel test oggi per noi. Abbiamo corso e fatto vedere belle cose, dobbiamo continuare così per essere pronti in campionato. Siamo l'Inter, daremo il massimo e proveremo ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.

Cosa mi aspetto da me? Più continuità, voglio ancora più titoli e vittorie all'Inter".

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