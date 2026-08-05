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Dopo il pareggio per 1-1 contro il Milan in Australia (qui gli highlights del match), Ange-Yoan Bonny ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni dell'attaccante dell'Inter:

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Bella squadra il Milan, un bel test oggi per noi. Abbiamo corso e fatto vedere belle cose, dobbiamo continuare così per essere pronti in campionato. Siamo l'Inter, daremo il massimo e proveremo ad arrivare in fondo a tutte le competizioni.

Cosa mi aspetto da me? Più continuità, voglio ancora più titoli e vittorie all'Inter".