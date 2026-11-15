L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina esalta l’entusiasmo attorno agli Azzurri e la presenza di tanti giovani nel nuovo corso
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Edoardo Bove, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW a margine di un evento sul primo soccorso, l’iniziativa “ConTe in un battito” realizzata in collaborazione con ConTe.it Assicurazioni, la Fondazione Giorgio Castelli e la Boreale.
Bove sulla Nazionale di Mancini"Vedo proprio che c'è aria fresca, che c'è voglia di lavorare e di mettersi in gioco. L'altra volta c'erano 70.000 persone a San Siro ed è un bel messaggio da parte di tutti. Credo che sia questo l'entusiasmo e il modo con cui dobbiamo ripartire. Ho visto tantissimi giovani con cui ho giocato, quindi sono contento anche per questo, perché c'è una grande volontà di fare bene e, dal mio punto di vista, stiamo andando nella direzione corretta".
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