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Marco Bucciantini ha parlato dell’Inter e ha commentato la sfida contro il Como negli studi di Sky Sport all’indomani del successo per 2-0 dei nerazzurri di Chivu a San Siro contro la squadra di Fabregas.

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"Inter, col Como la miglior partita del blocco"

“L’Inter è la squadra che ha più conoscenze, che è più tecnica, che ha un organico che le permette di giocare la miglior partita in Serie A alla fine di un blocco di nove partite ogni tre giorni. In queste ultime partite hai visto proprio questo: ha potuto e ha dovuto gestire l'organico. E quanti punti ha fatto in questo blocco di partite? Chi si è preso dei rischi, chi ha fatto molto turnover in altre partite, ha perso punti in coppa o ha perso punti in campionato. L'Inter ha perso solo una partita in tutto questo blocco. Ha perso solo una partita, ha sistemato la classifica in coppa e ieri ha giocato la migliore partita del blocco, perché è la più equilibrata".

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"Inter tecnicamente la più forte della Serie A"

“Mentre il Como è una squadra che questo l'ha pagato. La perdurante assenza di Diao a destra e di Rodríguez a sinistra costringe a giocare grossomodo sempre con Paz e Baturina dietro le punte. Calo fisico, mentale, tutto insieme. Un calo organico, con davanti una squadra che sposta tanto bene la palla, che tecnicamente rimane la più forte del campionato in tutte le parti”.

Thuram attaccante totale"

“La forza dell'Inter è la tecnica diffusa, sia in difesa che sui lati, che al centro, soprattutto al centro, che davanti, dove Thuram in questo momento è l'attaccante totale che ti permette di stare su in tutti i momenti della partita. Questo ha fatto la differenza ieri”.

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"L'Inter aveva bisogno di Spence

“Aggiungo, l'avevamo detto due lunedì fa, ma era una profezia facile: aveva bisogno di Spence che ridasse simmetria alla squadra, che desse la possibilità di scoprire in modo un po' meno ripetuto, ripetitivo, la fascia sinistra, perché potevi giocare anche a destra. Che aumentasse il rendimento di Barella con accanto un esterno vero, prevedibile nei movimenti, ma comunque forte. C'era un giocatore di ruolo, in forma, da quelle parti, che permettesse all'Inter di sviluppare in modo più geometrico”.