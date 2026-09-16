Nel corso di una lunga intervista concessa a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, Gianluigi Buffon ha raccontato un momento nel quale si è sentito fuori dal progetto Juventus:

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"C'è stato un solo momento nel quale non mi sentivo più dentro al progetto Juve e in parte è stata colpa mia, sono fatto alla mia maniera, sono una complicata persona semplice e bisogna sapermi prendere. Non facevo mai pesare il mio status però non volevo che qualcuno se ne approfittasse perché quello mi fa andare in bestia. Era il 2010-2011, dopo il mio infortunio alla schiena. Cambiarono tante cose, arrivò Marotta, Paratici, Agnelli. Io ero fuori per infortunio per 6 mesi, mi sono sentito quasi come un peso. Siccome sono un animaletto, e percepivo certe situazioni, so di aver dato tantissimo alla Juve e avrei potuto spadroneggiare ovunque e non l'ho mai fatto, allora mi sembrava un qualcosa di non corretto e mi sono chiuso a riccio, non era il modo giusto di prendermi.

Sono una persona ragionevole con chi è chiaro e trasparente e portano un certo dialogo sulle basi di una logica, se manca quello divento irragionevole. C'è stato un periodo in cui io dovevo recuperare dall'infortunio ma non andavo più al campo, loro mi chiamavano per informarsi ma non rispondevo, ho fatto 3-4 mesi che ho mollato tutti. Mi ricordo che andai a parlare con Agnelli, conobbi per la prima volta Paratici e Marotta e devo dire che hanno avuto un atteggiamento giusto e consono. In quel momento mi volevano Roma e Arsenal, io ci avevo pensato. Dicevo: 'Se qui pensano che io possa diventare un problema', questo discorso se lo fanno loro potevo farlo anche io, avevo 32 anni, non ero così vecchio"