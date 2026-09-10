Esordio con vittoria in Champions League per il Como che batte 4-1 il Lipsia al Sinigaglia e conquista i primi tre punti della sua storia in Europa. La squadra di Fabregas parte benissimo e trova il gol con Baturina al 15' ed è lo stesso trequartista croato a rendersi protagonista nell'occasione del 2-0 con l'assist per Douvikas al 38'.

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Ad inizio ripresa, poi, il Como trova anche il 3-0 con Diao su assist di Nico Paz al termine di un'azione corale. Il Lipsia prova a reagire col gol di Maksimovic al 58' ma a tempo scaduto ci pensa Perrone a siglare la rete del definitivo 4-1.

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Il Bodo Glimt resiste un tempo ma poi crolla sotto i colpi del Bayern che vince 5-0 (doppietta di Olise). Vittoria facile per lo United che regola 4-0 il Sabah Baku. Successo clamoroso per il Lens che, sotto 2-1 al 90', ribalta lo Slavia Praga e vince 3-2 nel recupero del secondo tempo grazie a Thauvin e Aguilar.