Il tecnico del Cagliari dopo l’1-1 con la Juventus: “Se loro erano preoccupati di non vincere qui, siamo sulla buona strada”. Poi le parole sul francese
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Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato il pari contro la Juventus ai microfoni di DAZN.
Lite Spalletti-Pisacane"Sicuramente poteva finire tutto con un abbraccio. Dispiace. Penso che mister Spalletti ieri già abbia dato la sensazione di essere preoccupato e questo è un qualcosa che ci rende giustizia, in questo momento soprattutto rende giustizia ai ragazzi. Penso anche a fine primo tempo: quello che si è visto non è piacevole, però ripeto, alla fine sicuramente poteva finire tutto in un abbraccio. Se succede che alla sesta giornata la Juve è preoccupata che non può vincere a Cagliari, questo ci fa capire che siamo sulla buona strada. Ovviamente, perché poteva finire con un abbraccio? Perché hanno meritato ampiamente il pareggio. Per il potenziale che hanno potevano sicuramente meritare anche di vincere la partita. Fosse stato il contrario, c'era da preoccuparsi".
Pisacane su Massolin"Ovviamente mi piace sempre sottolineare nelle nostre reali possibilità, altrimenti passiamo per presuntuosi. Contro un potenziale del genere che c'era dall'altra parte, ho detto al mio staff che, se avessimo perso questa sera, non potevo dire niente alla squadra, perché ha fatto le due fasi come le avevamo preparate. Io non alleno me stesso, alleno i giocatori. Anche l'anno scorso si potevano fare determinate cose, però poi avevamo dei centrocampisti diversi come caratteristiche e portavamo avanti dei piani gara totalmente diversi. Per cui oggi avere la qualità di Romano, di Winks in mezzo al campo, di Adopo che ha messo dentro un'importante comprensione del gioco, Massolin che lo si fa debuttare questa sera in un match dalla percentuale di rischio altissima, è un qualcosa che poi noi vogliamo, ripeto, nelle nostre reali possibilità, cercare di gestire meglio sicuramente il palleggio, che è quello in cui dobbiamo crescere, indubbiamente".
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