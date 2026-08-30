Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Fabio Pisacane ha parlato così del match dell'Unipol Domus, valido per la seconda giornata di Serie A:

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"Non abbiamo crediti ma abbiamo fiducia, tutte le squadre che giocano per la salvezza devono avere sacrificio per vincere o per portare l'episodio dalla propria parte. Mi auguro che la squadra ci metta anche coraggio e lucidità per portare gli episodi dalla nostra parte"

Centrocampo Inter da schermare

Romano com'è?

"Siamo consapevoli della forza dell'Inter, dobbiamo avere un'attenzione maniacale nella cura dei dettagli ma vogliamo essere riconoscibili""Tecnicamente è un ragazzo che ho conosciuto quando allenavo la Primavera del Cagliari e già rubava l'occhio, è un centrocampista moderno, abbina qualità e quantità e non fa voli pindarici, è consapevole che il calcio ti illude con i giudizi, è conscio di questo e questa è la cosa che mi gratifica di più"