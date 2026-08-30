Le parole di Pisacane ai microfoni di Dazn qualche minuto prima del calcio d'inizio di Cagliari-Inter, seconda giornata di campionato
VIDEO / Inter, primo allenamento per Jones: l'inglese al lavoro ad Appiano
Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Cagliari-Inter, Fabio Pisacane ha parlato così del match dell'Unipol Domus, valido per la seconda giornata di Serie A:
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Non abbiamo crediti ma abbiamo fiducia, tutte le squadre che giocano per la salvezza devono avere sacrificio per vincere o per portare l'episodio dalla propria parte. Mi auguro che la squadra ci metta anche coraggio e lucidità per portare gli episodi dalla nostra parte"
Centrocampo Inter da schermare"Siamo consapevoli della forza dell'Inter, dobbiamo avere un'attenzione maniacale nella cura dei dettagli ma vogliamo essere riconoscibili"
Romano com'è?"Tecnicamente è un ragazzo che ho conosciuto quando allenavo la Primavera del Cagliari e già rubava l'occhio, è un centrocampista moderno, abbina qualità e quantità e non fa voli pindarici, è consapevole che il calcio ti illude con i giudizi, è conscio di questo e questa è la cosa che mi gratifica di più"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
LIVE, Cagliari-Inter 0-1: monologo nerazzurro che sfiorano più volte il raddoppio
Interviste
Chivu: "Pavard e Luis Henrique giocatori importanti. Thuram oggi giocherà. Jones..."
Ultima ora
Zenga: "Esposito-Inter a 21 anni. Vieri e Toni dov'erano? Jones, Stones e Spence: la penso così"
Interviste
Bastoni: "Non ci nascondiamo, vogliamo vincere. Mai come quest'anno è arrivata gente che..."
Ultima ora
Cagliari-Inter, formazioni ufficiali: Chivu lancia Pavard e Sucic ma la grossa sorpresa è un'altra
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti