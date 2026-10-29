GUARRO e PACE EP33: Inter, 3 punti e 8 insufficienti. La radice marcia non riguarda l’approccio

"Io ho dato il mio appoggio a Malagò, ho firmato e gli ho dato la mia adesione". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il patron del Torino calcio, editore de La7 e del Corriere della Sera di Rcs Urbano Cairo, intervistato da Giorgio Lauro e Nancy Brilli, in merito alle candidature per la presidenza della Federcalcio.

"Penso una cosa. A maggio proponi un candidato come" Malagò, lo eleggi a giugno", poi "c'è stata la scelta del ct, ad agosto forse si sarà fatto qualche giorno di vacanza, e siamo arrivati a settembre. Cosa poteva fare in quattro mesi, due dei quali utilizzati per difendersi dagli attacchi sul tesseramento, prima di essere commissariato?".

A suo avviso perché Galliani si è candidato? "Non so - ha detto Cairo -, non mi pare però stia riscuotendo grandi consensi".

(Fonte: ANSA).