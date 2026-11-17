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“Tornare alla Roma? Non lo nego, mi farebbe molto piacere”. Queste sono alcune delle parole di Riccardo Calafiori, difensore dell’Arsenal e della nazionale italiana, intervenuto oggi in Campidoglio. Il calciatore è stato ricevuto dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che gli ha consegnato una targa celebrativa su cui è riportata la scritta “Figlio di Roma”.

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Calafiori, campione d’Inghilterra nella stagione 2025-2026, ha parlato del suo legame con la squadra giallorossa e della possibilità di un ritorno in futuro. “Spero di vincere il più possibile e ottenere il massimo nei prossimi anni, poi in un futuro abbastanza lontano mi piacerebbe tornare. Ho lasciato l’esperienza alla Roma un po’ a metà, ho fatto tutte le giovanili e ho esordito, ma non ci siamo lasciati benissimo. Credo però che anche questo sia servito alla mia carriera”, ha spiegato.

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Parole di apprezzamento anche per Gian Piero Gasperini: “Parlando con i ragazzi della Roma che conosco in nazionale, me ne parlano tutti molto bene. Sappiamo che tipo di allenatore è, quanto può cambiare e valorizzare i giocatori. Quello che sta facendo è importante e spero possa ottenere qualcosa di veramente significativo a fine stagione”. Sul progetto del nuovo stadio della Roma ha aggiunto: “Il sindaco mi ha spiegato alcuni dettagli del progetto, è veramente incredibile e non vedo l’ora di vederlo finito”.