Inter, tutta la verità sulla frase di Riso e i rinnovi di Calhanoglu, Dimarco e Carlos Augusto

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L'Inter ha celebrato la doppia vittoria della scorsa stagione con il film Solo Noi. Queste le parole del regista dei nerazzurri Hakan Calhanoglu:

Siamo abituati a reagire sempre, abbiamo una mentalità forte. Chivu? Mi ha dato una grande forza, una grande mano, perché quando parla ti dà fiducia, ti carica.

Dimarco? Ha un piede importante.

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Abbiamo vinto 4-0 col Como, abbiamo fatto mandato un bel segnale.

Zielinski? Grandissimo giocatore, è un grandissimo uomo, mi piace tantissimo. Ha avuto tanti infortuni, so come si sente. Ha ritrovato il suo ritmo, sapevo che sarebbe stato un giocatore importante, ha fatto vedere la sua qualità.

Se c'è Lauti in campo si sente, hai una sicurezza. Gol alla Roma? Io provo sempre a tirare da fuori area quando ho la possibilità.

Sentivo che lo scudetto sarebbe arrivato.

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Thuram? Divertente, sempre positivo, con lui si ride tantissimo.

Coppa Italia? Col Como è sempre difficile, sono giovani, non mollano, corrono tanto. Il mio gol ha deciso la partita, ero molto felice. Sentire i cori dei tifosi è una cosa che non dimentico, questo rimane sempre.

8 trofei, non posso essere più contento di così. In questi 5 abbiamo lavorato tanto, siamo una famiglia forte che sta vicino e si vede anche in campo.