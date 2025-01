"All'Inter avevo 29 anni e in quel momento ho pensato di mollare il calcio. Quando ho cominciato a sentirmi meglio, sfortunatamente hanno deciso di cedermi ad un altro club. Ed è stata la chiave, il momento giusto per cambiare squadra perché non sentivo più la fiducia intorno. La prima stagione alla Juventus è stata letteralmente incredibile. Credo di aver giocato 38 partite con sole 3 ammonizioni. La gente diceva che forse era perché giocavo nella Juventus (ride ndr). Ero felicissimo alla Juventus, anche perché giocavo di nuovo con Thuram, Buffon, Del Piero, Ferrara. Mi sentivo a casa come a Parma".