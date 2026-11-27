Nell’anniversario dei 20 anni dall’incoronazione a Parigi, Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport ricordando il Pallone d’Oro conquistato nel 2006 e trattando i temi caldi del calcio italiano.

La Nazionale con Scalvini-Bastoni sta bene?

“L’Italia prende tanti gol, davvero tanti ma non è questione di coppia, bisogna ragionare di squadra. Devi far capire ai giocatori che non sono cavalli e il pressing deve essere orientato. Spalletti diceva “se perdi tempo tra il pensare di pressare e l’andare a pressare, sei già in ritardo”. L’Italia è così, siamo poco allenati a riconquistare il pallone e, se salta la prima pressione, fatichiamo”.

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Chi vince lo Scudetto

“L’Inter è fuori concorso per il livello della rosa ma aspettiamo. La Roma ha fame, un sistema di gioco definito e un attaccante che fa gol. Il Como non è più una sorpresa e sono contento per Gattuso: tutti pensavano che la sua esperienza all’estero fosse un tragico errore, invece è migliorato come allenatore e persona. Spero regga fino a gennaio, poi vediamo se il club gli comprerà qualcuno”.