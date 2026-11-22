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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato della lotta al vertice e della sfida di questa sera per l’Inter che sarà ospite dell’Atalanta di Sarri:

«Lazio e Roma hanno una cosa in comune: i due allenatori sono entrati nella testa dei propri calciatori. Tutti si aiutano, soffrono insieme, fanno la corsa in più per il compagno»

A differenza della Lazio, la Roma del Gasp già dall’inizio della stagione era una delle candidate al ruolo di anti-Inter: si sta confermando?

«Alla grande. Io ho dato i nerazzurri come favoriti per lo scudetto, ma ho sempre pensato che se ci fosse stata una squadra in grado di impensierire gli uomini di Chivu, quella sarebbe stata la Roma, perché Gasperini aveva già dato lo scorso anno i giusti principi ai suoi. Vedo poi alcuni segnali che mi fanno pensare possa essere l’anno buono per i giallorossi...».

Del tipo?

«Ieri Svilar dopo 5’ sembrava morto, con Gollini che si stava già scaldando. Invece, il portiere titolare è stato in campo 90’ e ha pure piazzato una parata fenomenale sullo 0-0... A parte gli scherzi, il recupero di Svilar è fondamentale per la Roma».

Stasera l’Inter avrà, però, la possibilità di contro-sorpassare i giallorossi e tornare a un punto dalla vetta vincendo a Bergamo.

«L’Atalanta non sta attraversando un bel momento, pare aver perso l’aggressività dei bei tempi. Ma vincere a Bergamo non è mai una passeggiata e mi aspetto che la Dea lotti al 110% delle forze, rendendo le cose complicate ai campioni d’Italia. Poi dipende dall’Inter: se ripete la prova contro il Como, non avrà problemi. Se, invece, dovesse essere quella ballerina di qualche gara fa, allora occhio...».