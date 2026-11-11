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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato delle necessità dell'Inter sul mercato:

L’Inter quanto è migliorabile secondo lei? E dove.

«È una squadra difficilmente perfezionabile. Quando vogliono giocare, sanno farlo molto bene. Ma se dovessi dire cosa manca, direi un difensore centrale, per essere più tranquilli lì dietro».

Bastoni in quella posizione è una soluzione d’emergenza...

«Lui quando ha la palla tra i piedi è molto bravo, quando deve difendere un po’ meno. Per questo dico che a Chivu servirebbe un altro centrale difensivo. Davanti è coperta, a centrocampo anche. Anzi, lì ritengo che il prossimo acquisto può essere Calhanoglu, grazie anche alla firma sul rinnovo appena arriverà. Finora non abbiamo visto il Calha al quale siamo abituati».

E il Como che è stato ridimensionato dall’Inter di cosa avrebbe bisogno?

«Il 9-1 in Champions League li ha ubriacati e sono andati a San Siro convinti di poter dominare la partita, come hanno spessissimo fatto a livello di gioco. Direi che è stata una lezioncina per i giocatori, non per l’allenatore, perché Fabregas ha capito tutto. È stata una scivolata ma comunque resta lassù e la tengo sempre tra quelle squadre che continueranno a “dare fastidio” e a lottare per qualcosa di importante. Poi a gennaio, vedremo...».