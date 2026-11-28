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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex tecnico Fabio Capello ha parlato del Milan e del possibile inserimento dei rossoneri nella lotta al vertice. Secondo Capello il Milan ha le carte in regola per insidiare il primo posto all’Inter di Chivu e alla Roma di Gasperini

Lo spirito nel Milan può portare anche allo scudetto?

«Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì. Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate. La Lazio? Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta».

Sulle contendenti...

«L’Inter subisce troppo e non sempre può recuperare partite impossibili. La Roma suona uno spartito perfettamente assorbito, sa che musica deve fare e in campo si vede, una musica particolare che non tutti riescono a interpretare e che riesce a spegnere il volume di quella degli avversari».