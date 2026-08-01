VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Quasi settanta minuti in campo per una prova di solidità: Carlos Augusto è stato tra i protagonisti difensivi dell'amichevole vinta dall'Inter contro il Manchester City, con i nerazzurri che hanno trionfato ai calci di rigore dopo l'1-1 dei novanta minuti. Queste le dichiarazioni del difensore brasiliano ai microfoni di Inter TV.

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-Il mister aveva detto che non potevate essere ancora al cento per cento, ma quanto aiuta giocare una partita contro un avversario di questo livello con grande intensità?

Stiamo lavorando da dieci giorni e abbiamo fatto una grande settimana di allenamento: queste sono le prime amichevoli per mettere benzina nelle gambe, abbiamo giocato una partita di livello con un gran primo tempo, mentre nel secondo abbiamo tenuto. In queste partite vogliamo dimostrare che anche quest'anno siamo pronti per lottare per i nostri obiettivi e fare una grande stagione.

-Hai parlato del primo tempo, in cui ci sono state giocate di livello importante e avete affrontato il City a viso aperto: in campo vi siete divertiti?

Sì, ci siamo divertiti. È una cosa che il mister ci dice sempre: in campo dobbiamo provare a divertirci con responsabilità. Come squadra ci conosciamo da tanto tempo, io sono al quarto anno qua e conosco i miei compagni e il loro modo di giocare. Abbiamo fatto un grande primo tempo per dimostrare che stiamo lavorando bene e che vogliamo cominciare alla grande la stagione.

-Avete detto qualcosa a Mosconi e Lavelli che hanno segnato i rigori che hanno portato alla vittoria?

Abbiamo scherzato con loro, ma sono ottimi ragazzi e possono aiutarci molto. Dipende da loro, hanno le possibilità per raggiungere un livello molto alto e noi siamo qui per aiutarli.

(Fonte: inter.it)