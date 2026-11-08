«Serata in cui c'è da sorridere perché abbiamo fatto una grande partita col Como? Prima di tutto devo ringraziare i miei compagni. Nelle ultime due partite hanno fatto tutti veramente bene. Abbiamo dimostrato le nostre qualità e quello che vogliamo da questo campionato. È stata una rande gara per quanto riguarda l'atteggiamento e l'attenzione. Stavamo facendo fatica senza palla e stiamo migliorando anche in quello, ci stavamo lavorando.Ora c'è la ssosta ma abbiamo dimostrato cosa vogliamo fare in questo campionato». Carlos Augusto, dopo la vittoria dell'Inter sul Como ha parlato ai microfoni di DAZN,

-La convocazione del Brasile che soddisfazione è?

Innanzitutto metto l'Inter davanti e la Nazionale dipende da quello che faccio nel mio lavoro e nell'aiuto che do ai miei compagni. Sono contento, la Nazionale brasiliana ha una grande storia e spero di rappresentarla nel migliore dei modi.

-Tu e Akanji avete preso alti e fuori zona i palleggiatori del Como... E poi siete riusciti a funzionare benissimo tu e Dimarco...

Grazie per i complimenti e spero di continuare così. Abbiamo giocato aggressivi perché sappiamo che hanno grandi qualità e un grande palleggio e con l'aggressività togli spazio e gli lasci meno la palla. Il Como se tiene palla sa fare male. Io e Akanji abbiamo cercato di togliere loro la palla per togliere spazi. Sono contento di giocare con tutti i miei compagni e indipendentemente del ruolo voglio fare il mio massimo. Quando giochi con giocatori di grande qualità ti capisci e sappiamo come è la tattica e lo abbiamo dimostrato ancora una volta.

(Fonte: DAZN)