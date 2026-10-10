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Intervenuto ai microfoni di Dazn pochi istanti prima del secondo tempo di Inter-Parma, Carlos Augusto ha parlato così del parziale che vede l'Inter avanti 3-0:

"Prima della sosta abbiamo sbagliato gli approcci, in questa partita siamo entrati in campo con l'atteggiamento giusto e siamo riusciti a fare risultato finora, dobbiamo continuare così"