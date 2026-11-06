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Benoit Cauet, ex centrocampista francese con un passato sia all'Inter che al Como, ai microfoni di Tuttosport ha presentato la sfida in programma domenica a San Siro: "Il Como sta maturando molto, migliorando e crescendo di partita in partita. Vogliono provare a vincere tutte le gare, sia in Italia che in Europa. Con questa mentalità potranno lottare con tutti e contro tutto. Nel calcio esistono gli exploit, sia individuali che collettivi. Pensare che la squadra di Fabregas possa conquistare il Tricolore o addirittura la Champions è chiaramente difficile, ma io credo che sia realizzabile. Se ci fossero certe componenti, e queste componenti al momento ci sono, perché no? Perché non sognare?".

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Il Como oggi gioca il miglior calcio d'Italia?

"Dico che Fabregas può contare su giocatori spettacolari, belli da vedere, che fanno la differenza. A me personalmente piace proprio ammirare Nico Paz in campo. E nel frattempo la squadra ha ottenuto sinora grandi risultati".

Domenica c'è Inter-Como, la sfida tra due delle tre sue squadre italiane (l'ultima è il Torino, ndr). Può essere una prova del nove per entrambe?

"La reazione che hanno avuto i nerazzurri col Feyenoord dopo il derby perso è stata molto importante. La gara in Olanda è stata probabilmente la miglior partita stagionale, non è stato concesso quasi nulla ai rivali, i giocatori sono stati cattivi, calcisticamente parlando, in ogni momento del match. L'Inter cercherà di ripartire anche in campionato, ma il Como resta un avversario molto forte. I ragazzi di Fabregas verranno a Milano con l'obiettivo di provare a vincere. Saranno gasati dopo il 9-1 al Lens, arrivano col vento in poppa dopo un successo così largo in Champions. Quindi sarà una partita molto, molto, molto interessante".