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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Milan-Inter 3-1, Cristian Chivu ha parlato così della partita persa dai nerazzurri:

"Approccio è stato sbagliato, bisogna ammetterlo però non butterei tutto, abbiamo avuto una reazione, abbiamo creato, siamo rientrati in partita col 2-1 e abbiamo creato occasioni per il 2-2. Prima dell'intervallo si poteva evitare di regalare un altro gol, dovevamo aggiungere qualcosa in più della tensione e determinazione, ci dispiace per la sconfitta, per le aspettative, per quello che potevamo fare meglio ma dobbiamo apprezzare le cose buone fatte perché tra tre giorni dobbiamo giocare di nuovo"

Difficoltà nel secondo tempo

"Abbiamo cercato di fare di necessità virtù viste le condizioni di giocatori che hanno avuto un virus intestinale. Abbiamo preparato con l'attacco alla linea, anche qualche giocata tra le linee. Dopo il 3-1 non potevamo aggiungere più di tanto, Bonny ha dato disponibilità alle 4.30, ha avuto 39 di febbre e ha vomitato per due giorni, Provedel era a casa nelle stesse condizioni, anche Pio ha avuto problemi. Siamo stati costretti a trovare soluzioni con quello che avevamo, negli ultimi 10 minuti ho messo Pio e Bonny sapendo che non erano al 100%, cercando un orgoglio e una reazione di pancia che non c'è stata"

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Tre derby persi su tre, non si vince col Milan da 8 partite

"Sono due anni che l'Inter non vince un derby, dobbiamo trovare una soluzione, anche l'atteggiamento e l'attenzione nel fare meglio le cose. Non siamo in grado ma non è tutto da buttare, una partita del genere non ci deve abbattere. Dobbiamo guardarci allo specchio, la squadra e io compreso perché c'è qualcosa che manca rispetto all'anno scorso. L'anno scorso avevamo qualche punto in meno dopo dieci giornate, oggi parliamo di una cosa diversa, 25 punti, non cerco scuse e alibi e non guardo al passato ma bisogna ammetterlo e ammettere che qualcosa non va dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'approccio, a volte è tardi se giochi contro squadre di qualità e con organizzazione, non è tutto da buttare, mancano 2 partite prima della sosta"