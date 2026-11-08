VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

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Intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Inter-Como, Cristian Chivu ha parlato così del match di San Siro:

"Per la continuità, per quello che stanno facendo vedere questo direi che il Como può ambire e sognare come tutte le altre squadre che si trovano in alto, la classifica è molto corta"

Che partita ti aspetti?

"Difficile, sappiamo quanto è cresciuto il Como e quello che fa in campo, per palleggio, intensità, sa fare tante cose molto bene, dobbiamo essere la miglior versione nostra e avere un pensiero comune con palla e senza"

La migliore Inter è quella col baricentro alto o più bassa come a Rotterdam?

"Sempre una questione di equilibrio, bisogna essere aggressivi ma bisogna avere anche il piacere e la voglia di difendere la porta, è il calcio internazionale, non lo invento io. Dobbiamo accettare di pressare forte ma organizzati con un blocco medio o basso, lo fanno tutti"

Como senza esterni, ci saranno tanti inserimenti?

"Sappiamo che mancano gli esterni bravi nell'uno contro uno, hanno tanti trequartisti che giocano dentro il campo, sono bravi e dobbiamo trovare l'intensità giusta per vincere i duelli e avere il controllo"