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Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra.

Di seguito le sue dichiarazioni.

"Questa Inter è una squadra seria, è una squadra che ha dei valori, che ha delle ambizioni, che reagisce alle difficoltà, come ha sempre fatto negli ultimi anni. Quindi è merito di un gruppo di ragazzi che danno sempre il massimo e sono consapevoli e consci di quelli che sono i loro valori, che cercano di portare avanti con orgoglio e determinazione".

Chivu su Inter-Como

"È una partita di campionato contro una squadra di un certo valore. Lo ha dimostrato negli ultimi anni, con la crescita che il Como ha avuto. Quindi sappiamo che è una partita ostica. In questo momento godiamoci quello che abbiamo fatto questa sera. Avremo tempo di pensare al Como".