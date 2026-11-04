Il tecnico dopo il 3-0 al Feyenoord esalta il gruppo: “Danno sempre il massimo, portano avanti i loro valori con orgoglio e determinazione”
VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter provinciale come volevo? Ho visto una voglia pazza di..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Inter TV direttamente dal De Kuip di Rotterdam dopo la sfida, valida per la quarta giornata di Champions League contro il Feyenoord, vinta per 3-0 dalla formazione nerazzurra.
Di seguito le sue dichiarazioni.
"Questa Inter è una squadra seria, è una squadra che ha dei valori, che ha delle ambizioni, che reagisce alle difficoltà, come ha sempre fatto negli ultimi anni. Quindi è merito di un gruppo di ragazzi che danno sempre il massimo e sono consapevoli e consci di quelli che sono i loro valori, che cercano di portare avanti con orgoglio e determinazione".
Chivu su Inter-Como"È una partita di campionato contro una squadra di un certo valore. Lo ha dimostrato negli ultimi anni, con la crescita che il Como ha avuto. Quindi sappiamo che è una partita ostica. In questo momento godiamoci quello che abbiamo fatto questa sera. Avremo tempo di pensare al Como".
© RIPRODUZIONE RISERVATA