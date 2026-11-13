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Matteo Cocchi, terzino sinistro classe 2007 di scuola Inter e ceduto in prestito questa estate al Padova, ha parlato ai canali ufficiali del club biancoscudato dopo il match disputato con l'Italia U20 e vinto per 1-0 contro il Portogallo: "È stato bellissimo giocare davanti alla mia gente, che anche oggi era qui allo stadio sotto la pioggia a sostenerci. Giocare con questa maglia è sempre un'emozione indescrivibile. Sono molto legato a questo stadio, è stato davvero bello. I primi mesi in biancoscudato? È tutto meraviglioso, tutto positivo, mi sto trovando veramante bene con la squadra, la società, lo staff e questa genteà. Aspettative? Vogliamo riprendere come abbiamo concluso, per la nostra strada, dando sempre il massimo e continuando a spingere come abbiamo fatto nelle ultime partite".