Maximo Perrone ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con la Juventus:

Perrone sul Como in Champions

"È una situazione nuova per noi, non difficile, ma è qualcosa che facciamo per la prima volta. La nostra idea è sempre quella di affrontare tutte le partite come se fossero le più importanti. Che si giochi in Champions League, contro la Juventus o in qualsiasi altra partita, magari anche contro squadre che sulla carta sono meno difficili da affrontare. Noi diamo sempre la stessa importanza a ogni impegno. È questo che ci permette di crescere e di arrivare più in alto".

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Perrone sulla Juventus

Scontro diretto Como-Juve

"È una squadra molto, molto difficile. Loro sono la Juventus, probabilmente la squadra più grande d'Italia. Abbiamo grande rispetto, ma la nostra idea è sempre quella di giocare con la palla, essere protagonisti e provare a vincere"."Ma il percorso è ancora lungo, non siamo neanche a metà. La Juventus può ritrovarsi a otto punti da noi, ma noi dobbiamo concentrarci sulla nostra idea, sul nostro gioco e cercare sempre di vincere. È quello che vogliamo fare, niente di più".