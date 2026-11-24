Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’AEK Atene, match valido per la quinta giornata di League Phase di Champions League.

"Non abbiamo soldi per questo mercato, secondo me non arriverà nessuno".

Sostituto di Kean? Parla Suwarso

Suwarso sui playoff di Champions ad un passo

"Se avremo un'opportunità la prenderemo ovviamente in considerazione, ma in programma abbiamo di non prendere nessuno"."Ancora è presto per dirlo. Siamo in Champions League, ci stiamo godendo molto quest’esperienza, è una cosa particolare per noi".