Il numero uno del Como sorprende a Sky Sport: «Non arriverà nessuno». Ma lascia uno spiraglio per eventuali opportunità e si gode la Champions
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Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro l’AEK Atene, match valido per la quinta giornata di League Phase di Champions League.
"Non abbiamo soldi per questo mercato, secondo me non arriverà nessuno".
Sostituto di Kean? Parla Suwarso"Se avremo un'opportunità la prenderemo ovviamente in considerazione, ma in programma abbiamo di non prendere nessuno".
Suwarso sui playoff di Champions ad un passo"Ancora è presto per dirlo. Siamo in Champions League, ci stiamo godendo molto quest’esperienza, è una cosa particolare per noi".
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