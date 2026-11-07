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Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex difensore rossonero Alessandro Costacurta ha parlato della batosta in Europa League della squadra di Amorim:

Billy, come si passa dall’euforia del derby alla stanchezza di giovedì contro il Ferencvaros?

«Avere la stessa intensità avuta contro l’Inter sarebbe stato difficile. Ma la differenza tra una squadra che vince e una che non lo fa, alla fine, è tutta lì».

Sky

Intende dire che l’infrasettimanale di coppa doveva essere affrontata con la stessa attenzione avuta nella notte di sabato scorso?

«Succede che dopo quattro giorni da un’impresa come il 3-1 all’Inter c’è chi pensa di essere diventato forte, ed è un errore grave. Pensi di aver già raggiunto una posizione importante, e si rivela fatale. Pensi di poter fare le cose con semplicità, di riuscire sempre e comunque, ed è un errore che non puoi permetterti».

Ci sono anche degli esempi pratici?

«Musah che dopo pochi minuti dall’inizio di gara perde palla in maniera superficiale. Diawara che esce petto in fuori da difensore centrale portando palla e poi si butta. Cisse che pretende di ricevere palla sui piedi senza mai andare in profondità e tanti altri dettagli che ti fanno dire che appunto c’era stata superficialità. Ho inquadrato questi tre, e certo non vuol dire sia stato tutto demerito loro, ma era evidente che non fossero entrati in campo con la giusta mentalità».