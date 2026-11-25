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VIDEO / Chivu: "L'Inter non si può giudicare per uno spezzone di gara. Thuram? A disposizione"

Intervistato da Virgilio, l'ex giocatore dell'Inter Stephane Dalmat ha parlato di tanti argomenti, dal 5 maggio fino alla squadra di Chivu:

Che ricordo conserva del periodo all'Inter?

Il periodo in nerazzurro è stato straordinario. Giocare con tanti campioni, in uno stadio spettacolare, in un ambiente meraviglioso mi è piaciuto molto. Ho costruito un ottimo rapporto con tutti i compagni di squadra. È vero che all’inizio c’erano alcuni francesi – Blanc, Frey, Cauet – ed era normale che stessi più con loro. Ma poi, quando sono andati via tutti, sono rimasto l’unico francese. In seguito mi sono abituato a parlare con gli altri. Avevo più affinità con Mohamed Kallon e Clarence Seedorf. Infine, ho avuto qualche amico anche fuori dal contesto calcistico. Quando sei sempre con le stesse persone che vedi ogni giorno, hai anche bisogno di frequentare gente al di fuori del calcio.

Che rapporto aveva con i grandi campioni dell'Inter di quegli anni come Zanetti, Ronaldo e Seedorf?

Zanetti è un mito. Voleva bene a tutti i giocatori. Certo, aveva più affinità con qualcuno, ma io con lui andavo molto d’accordo. L’ho sentito pochi giorni fa. È una persona molto simpatica, anche dopo trent’anni.

Poi c’era Seedorf, nonostante fossimo in concorrenza, giocando nello stesso ruolo. Per me era un sogno giocare con lui, perché era il mio modello, già prima di arrivare all’Inter.

Ronaldo è un fenomeno. Quando mi sono trovato davanti a lui, avevo quasi le gambe che mi tremavano. Faceva la sua preparazione in palestra e mi ricordo che il primo giorno sono andato a salutare tutti i giocatori. Quando l’ho visto da lontano, mi sono detto: vado a salutarlo e a presentarmi. Lui mi ha preso e mi ha detto: «Benvenuto all’Inter». Poi abbiamo avuto un rapporto buonissimo. Una persona, un giocatore molto simpatico. In campo ci siamo detti tutto quello che pensavamo l’uno dell’altro.

E con il presidente Moratti?

Era come un papà. Parlava un po’ di francese: qualche volta cominciavamo a parlare in francese, poi faceva un po’ di fatica e finivamo in italiano. Mi voleva bene perché amava il mio tipo di giocatore: gli piacevano i giocatori con un po’ di fantasia, come Recoba e Seedorf. Gli piaceva molto anche Emre Belozoglu, gli piacevano i giocatori che sapevano giocare con la palla e far alzare i tifosi in piedi.

Quando ero infortunato e mi allenavo da solo per ritrovare la squadra, veniva sempre a vedermi: come veniva ogni giorno agli allenamenti, veniva a vedermi anche a parte. Mi diceva: «Come stai? Quando puoi tornare in campo?». Questo fa molto piacere, dal punto di vista umano.

C'è una squadra in cui sarebbe potuto andare, in Italia, nel corso della carriera?

Sarei potuto andare al Milan e alla Lazio. Ho avuto anche un contatto con l’Arsenal nel periodo di Marsiglia. L’Inter è sempre stata la squadra giusta per me. È stato un grande onore vestire la maglia nerazzurra. Quelle nominate in precedenza erano tutte squadre da sogno, ma alla fine ho fatto la scelta che sentivo più mia.

Cosa ricorda del rapporto con Cuper?

È arrivato con le sue convinzioni, consapevole che a Valencia non aveva vinto quasi nulla. Aveva infatti disputato due finali di Champions League e una di Coppa UEFA, senza riuscire a conquistare nessuno dei tre trofei. Una volta approdato all’Inter, ha scelto i giocatori più funzionali alla propria filosofia di gioco. Nonostante le potenzialità della rosa, però, ha incontrato alcune difficoltà nei rapporti con determinati calciatori.

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