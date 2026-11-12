L’ex nerazzurro promuove Diouf nel nuovo ruolo e indica Roma e Lazio come le principali minacce per Chivu nella corsa Scudetto
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Stephane Dalmat, ex centrocampista francese dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW alla vigilia della sfida Italia-Francia di Nations League, in programma stasera alle 20:45 a San Siro.
Dalmat su Italia-Francia
"Però sarà una partita difficile per tutte e due le squadre, soprattutto per il fatto che si giocherà a San Siro. Ma è vero che la Francia parte favorita: con i giocatori che ha, Zidane ha tutto per vincere stasera. Dipenderà soprattutto da come giocherà l'Italia".
Dalmat su Diouf dell’Inter
Ti piace Diouf, che con la Francia è diventato terzino sinistro? In qualcosa ti rivedi in lui?
"Su Diouf per me non è una sorpresa, l'avevo detto quando aveva firmato a l'Inter che poteva farsi notare. Devo ammettere che per come interpreta il nuovo ruolo mi ha sorpreso, lo fa bene. Il problema adesso è che c'è Spence a destra che comincia a fare bene e che è costato molto. Tra me e Diouf la differenza è che per andare in Nazionale oggi è più facile: nel mio periodo era impossibile: troppi grandissimi giocatori".
Thuram deve dimostrare
Marcus Thuram è stato troppo criticato in Italia, come dice Chivu?
"In Francia non è amato come in Italia, la gente non vede quello che fa all'Inter. Anche quando Thuram ha avuto spazio nazionale, non è stato il Thuram dell'Inter. Per questo anche se Zidane lo aveva convocato prima dell'infortunio, non so più se sia lui futuro della Francia: dovrà dimostrare".
La rivale dell’Inter per lo Scudetto
"Per lo scudetto le squadre che mi fanno paura e hanno dimostrato di poter competere fino alla fine sono le due della Capitale, Lazio e Roma. Ma resto attento anche al Milan, anche se non ci credo troppo sui rossoneri. La cosa più importante è che alla fine vinca l'Inter!".
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