L'ex difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha parlato a margine degli Sport for Nature Awards 2026. «Non mi manca il calcio. Perché ho scelto di smettere e questa è una grossa fortuna. Io mi sono creato questa fortuna e questo è il motivo principale per il quale non mi manca il calcio. Certo, mi mancano l’adrenalina di San Siro, dei tifosi, anche condividere lo spogliatoio con i miei compagni. Però ho capito che si era chiusa una parentesi, un’era, un’epoca della mia vita e sono felice di aprirne un’altra».

-Quando hai lasciato il calcio hai spiegato di non avere più stimoli. Cosa significa per te averli?

All'Inter si giocava per vincere i campionati, i trofei. A Monza per la salvezza. Quindi gli stimoli cambiano a seconda della squadra in quale giochi. Ma io non sentivo più le farfalle nello stomaco quando giocavo a calcio. E volevo comunque lasciare un bel ricordo di quello che ero, un professionista, esemplare da questo punto di vista.

-Come vedi la Serie A?

Combattuta come ogni anno e ci sono delle sorprese, quest'anno è la Lazio. Ma non avevo dubbi perché Gattuso è capace e ha grossa esperienza. Roma e Inter sono le squadre che probabilmente, insieme al Milan, si contenderanno alla fine il titolo.

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-L'Inter di... Esposito...

Pio è un grande talento, sta dimostrando che oltre al talento, alle qualità tecniche e fisiche, ha sicuramente quella qualità morale, ha un grande senso di appartenenza e di responsabilità. Sono felice che ovviamente sia anche un patrimonio della Nazionale italiana e che anche in Nazionale stia facendo così bene.

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-E il tuo futuro?

Lavoro nell’Inter, ho scelto di lavorare con l’Inter nel reparto educational, quindi sono a supporto di professionisti come psicologi, nutrizionisti e altre figure, nel supportare questi ragazzi dal lato umano. E poi parallelamente ho altri progetti imprenditoriali. Ho una mia holding di investimenti che si chiama Vidall, con la doppia L perché è l’acronimo dei nomi della mia famiglia.

(Fonte: TMW)