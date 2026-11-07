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Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Paolo Di Canio, ex calciatore, ha parlato così del momento delle big di Serie A dopo le coppe europee: «Chi è leader in questo Milan? Rabiot non mi sembra, Modric lo è by example, non caratterialmente. Ai miei tempi, se facevi qualcosa di sbagliato c'era Baresi che ti fulminava con lo sguardo e gli altri facevano un ghignetto come a dire: ora ci pensa lui, neanche Capello. Negli undici la squadra non è male, ma certo non è che ti prendi il derby e puoi vincere lo scudetto».

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Il Como bellissimo in Champions. Può vincere lo scudetto? «Direi di no. Li vedo meglio in Europa: vedremo chi incontrano agli ottavi, possono far strada. Già centrare i quarti sarebbe storia. In serie A saranno tra le prime quattro, dall'ottava in giù sono scadenti».

Chivu ha ricevuto tante critiche dopo il derby perso.«Nel derby ha fatto un disastro: contro una squadra alla ricerca di un'identità, l'ha fatta perdere ai suoi. Ma un passo falso ci sta. In futuro se cambierà sistema si vedrà la sua bravura».