Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'ex fantasista dell'Udinese Antonio Di Natale ha parlato dei giovani e anche del percorso di Pio Esposito:

In futuro spunteranno dei nuovi Totti e Del Piero in Italia o dobbiamo abbassare le aspettative?

«Servirà tempo, ma io sono convinto di una cosa: i Totti, i Del Piero e… soprattutto i Di Natale spunteranno soltanto se daremo più occasioni ai nostri giovani. Mi piace quello che sta facendo il Frosinone, guidato in Serie A da un ottimo tecnico come Alvini: fiducia a Palmisani in porta e a Raimondo in attacco. E non a caso adesso Palmisani viene accostato ai top club. Ma se non avesse fatto quelle parate in Serie A e al suo posto giocasse un portiere brasiliano di trent’anni, si parlerebbe di Juventus, Inter e club di Premier per Palmisani? Non tutti i casi sono uguali, però il concetto è quello».

C’è dell’altro?

«L’Inter ha dato fiducia a Pio Esposito lanciandolo in prima squadra dopo la Serie B a Spezia e i risultati si vedono: è il nuovo centravanti della Nazionale. Mi piacerebbe che il Milan, dopo Cisse, facesse lo stesso con Camarda».