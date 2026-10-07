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L'Inter ha celebrato la doppia vittoria della scorsa stagione con il film Solo Noi. Queste le parole dell'esterno Federico Dimarco:

"Da quando sono qua ogni anno comunque abbiamo vinto trofei, almeno due all'anno, come media. L'unica parentesi è stata l'anno scorso. Ho cercato di isolarmi e capire come potevo migliorarmi. Pio Lo conoscevo da quando aveva sei anni, perché i nostri fratelli giocavano insieme, ed è stata davvero una bellissima scoperta. È un ragazzo che merita tutto quello che sta ottenendo.

Chivu? Ti tranquillizza, sorride, poi quando va in panchina si scatena, soprattutto quando la partita va verso la fine.

Calci piazzati? Il merito è di Palombo, ha lavorato tanto sulle palle inattive, ha preparato gli schemi. Abbiamo sempre lavorato sulle palle inattive, è un nostro marchio di fabbrica.

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Con Thuram ho un bellissimo rapporto, fin da quando è arrivato. Sono stato il primo a scrivergli. Mi ha detto il record lo raggiungiamo insieme. Ha fatto gol di testa a Torino sul mio cross e l'abbiamo raggiunto. Esultanza? L'ha fatta lui, io non ci avevo pensato.

Pisa? Sapevo che bisognava dare una scossa, non è facile entrare quando sei sotto 2-0. Ho cercato subito di farmi trovare pronto e di entrare subito in partita. Volevo dare una mano ai miei compagni e ci sono riuscito.

Vincere aiuta a vincere, sapevamo di non poter sbagliare.

Il fatto che Lautaro sia rientrato con la Roma dopo tre partite brutte è stato importante, anche per la fiducia della squadra.

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Calhanoglu? Ha fatto un gol della Madonna. Fondamentale, allo scadere del primo tempo in una partita importante. Roma bel crocevia del campionato.

Tantissimo anni che non si vinceva lo scudetto in casa, l'ultimo era a San Siro ma fuori casa. Sono cose che ti rimangono dentro.

Tra la vittoria col Parma e la vittoria in Coppa Italia c'è stata una settimana e mezzo. Siamo arrivati liberi mentalmente, non c'è stata partita in finale.

Festa? Ci siamo divertiti come sempre. Penso sia stata la stagione della rinascita.