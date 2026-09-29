VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Dopo la gara contro il Belgio, hanno chiesto ad Andy Diouf della prossima gara della Nazionale francese, quella contro l'Italia di Mancini. «Il calcio italiano - ha detto l'interista - ha una buona generazione che sta arrivando, conosco tutti i giocatori e ce ne sono 4-5 dell'Inter che sono contento di ritrovare».

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«Sarà una grande partita e giocheremo in casa, per questo sono impaziente. Per me sarà la prima gara allo Stade de France, non vedo l'ora di viverlo», ha aggiunto il francese sempre a proposito della sfida che si giocherà in Francia alle 20.45, venerdì 2 ottobre.

(fonte: Sky)