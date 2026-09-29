VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Altre dichiarazioni arrivano dalla Francia dopo la prima partita di Andy Diouf con la Nazionale. Il calciatore dell'Inter è stato schierato a sinistra nella difesa a quattro da Zinedine Zidane, il suo ct. E il giocatore ha spiegato a fine partita quale sono state le richieste del suo allenatore e come è riuscito a giocare in un ruolo inedito per lui.

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«È andata bene, alla fine abbiamo centrato una grande vittoria, quindi sono molto contento di iniziare così. Ci sono stati molti cambi, ma c'è molta qualità in questo gruppo. Tutti possono giocare. Dobbiamo continuare così. (…) Era la mia prima volta (come terzino sinistro, nell'Inter gioca a destra ma lui si sente un centrocampista, ndr), ma gioco con giocatori di qualità, il che aiuta molto», ha detto il calciatore.

Istruzioni per Diouf

E Diouf ha anche aggiunto:

«L'allenatore mi ha dato parecchie indicazioni prima della partita. Ho guardato dei video sul posizionamento difensivo. Con la palla tra i piedi, il mister mi ha detto di fare il mio gioco, quello che so fare. (…) Siamo contenti: è scesa in campo una squadra giovane e volevamo mostrare le nostre qualità».

(Fonte: Le Figaro)