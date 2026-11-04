Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato così a Sky Sport prima della sfida di Champions League contro il Lens. “Come sta Kean e quando lo rivedremo? Moise sta meglio, abbiamo fatto un comunicato che parlava di 5 settimane, speriamo di accorciare un po’ i tempi, ci auguriamo di rivederlo in campo entro fine novembre.

LA FOTO PUBBLICATA DAL COMO CON L'ANNUNCIO DELL'ACQUISTO UFFICIALE DI MOISE KEAN

Noi quest’anno ci siamo detti di voler essere competitivi ogni tre giorni, la sfida è questa. Abbiamo avuto qualche gara meno elettrizzante, ma vogliamo fare una gara importante stasera e rendere orgogliosi i nostri tifosi.

Le caratteristiche dei giocatori che prendiamo? Molto semplice, per noi Fabregas è al centro dello sviluppo metodologico e tecnico del club. Su quello si fanno delle strategie poi sul mercato, è totale condivisione. L’abilità nostra è entrare nella testa di Cesc, io sono con lui tutti i giorni per cercare di capirlo. Se i giocatori li vediamo o solo in video? Li vediamo, abbiamo scout in tutto il mondo, poi ci supportiamo anche coi dati. Guardiamo anche il carattere dei ragazzi, oltre che le caratteristiche tecniche. Il segreto nostro è cercare di conoscerci tutti di più sempre, dal presidente a Fabregas e tutte le persone nel mezzo”.