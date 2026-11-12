Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan ed ex ct della Nazionale italiana, ha parlato a Libero e si Ã¨ soffermato sulla partita contro la Francia con un excursus sul campionato italiano di Serie A.

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«Partita a San Siro? Sensazione di tristezza ma non per la partita, San Siro Ã¨ lo stadio dove ho vissuto per anni. In campo e negli spogliatoi. Pensare che verrÃ abbattuto mi fa male. La partita? La Nations League serve ai ct per sperimentare, anche se Italia-Francia conserva sempre un pizzico di sana rivalitÃ Â».

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-Tempo fa si diceva: mancano gli attaccanti, ora con Pio Esposito siamo messi bene.

Â«Discorso capzioso. Si va a momenti. E non bisogna piÃ¹ ragionare per reparto, il calcio moderno vuole giocatori che facciano tutte le fasi, davanti e dietroÂ».

-Devono correre tutti, intende?

Â«Esatto. Magari pure a scapito delle qualitÃ tecniche del singoloÂ».

L'Inter e la Serie A

E sul campionato italiano ha aggiunto: Â«Il Como? Fabregas lo allena bene, ma va ricordato che in questo Ã¨ supportato da un club potente economicamente. Oggi nel calcio Ã¨ un dettaglio fondamentale. Lâ€™Inter come puÃ² perdere questo scudetto? Ãˆ la squadra piÃ¹ forte, ma deve prendere meno gol. Mi riallaccio al discorso di prima: quando ho visto Esposito fare pure il terzino col Como, ho capito che il gruppo câ€™Ã¨ malgrado gli inciampiÂ».

Â«Il Milan ne fa una sÃ¬ e una no. Se perÃ² trova la continuitÃ nel gioco, puÃ² recuperare certezze e andare in Champions. La Roma gioca il calcio piÃ¹ spettacolare. Beh sÃ¬, la squadra ha ora assimilato le direttive di Gasperini che ha finalmente i giocatori giusti per le proprie idee tattiche. Malen Ã¨ un campione veroÂ», ha concluso.

(Fonte: Libero)