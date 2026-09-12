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Tasos Douvikas è uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione del Como che, dopo aver stupito in Italia, ha fatto parlare di sè anche in Champions League. L'attaccante greco, intervistato da La Gazzetta dello Sport, preferisce però mantenere un basso profilo: "È una sensazione bellissima. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento e vincere così, davanti ai nostri tifosi, è qualcosa che resterà per sempre nella mente dei comaschi. Ma dobbiamo già pensare alla prossima partita: è questo il momento più delicato in cui mantenere alta la concentrazione".

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Tre gol in quattro partite, che diventano sei nelle ultime nove aggiungendo la scorsa stagione chiusa come vice capocannoniere della Serie A dopo Lautaro, a braccetto con Malen. Grandi numeri.

"Mi fa piacere, gli attaccanti vivono di gol e soprattutto di continuità. Voglio aiutare la squadra in ogni partita, non solo segnando. D'altronde la gioia più grande l'anno scorso è arrivata dal risultato in classifica".

Per quello che si è visto finora, sembra che solo voi e la Roma potrete dare fastidio all'Inter.

"È veramente troppo presto per fare discorsi di questo genere, in Serie A ci sono tante altre squadre di altissimo livello".