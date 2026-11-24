L’attaccante giallorosso si dice pronto ad aiutare Gasperini e racconta come sta. Poi il consiglio a Sinner: "Goditi amici e famiglia"
VIDEO / Chivu: "L'Inter non si può giudicare per uno spezzone di gara. Thuram? A disposizione"
Paulo Dybala, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla sfida di Champions League tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e il PSG.
Dybala su PSG-Roma"Sicuramente questa partita rappresenta tantissimo, abbiamo lavorato tanto per affrontare le migliori squadre al mondo. Dobbiamo capire qual è il nostro livello, sia personale che di squadra. Sono orgoglioso di giocare questa partita".
Come sta Dybala"La squadra sta molto bene, al di là che io giochi o meno, ha dimostrato di avere una forza unica. Io, dopo essere tornato a Parma, mi sento bene, con voglia di giocare e dare il mio contributo alla squadra, mettendomi a disposizione del mister e dei compagni".
Il consiglio di Dybala a Sinner"Ovviamente ho visto la notizia. Dispiace quando un giocatore ha un infortunio così e deve operarsi, perché è bello vederli in campo. Io ci sono passato, gli consiglio di godersi amici e famiglia nei primi giorni. Poi lui è un grande campione e tornerà più forte di prima".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Inter-Stoccarda, la probabile: Thuram-Lautaro? Chivu ha deciso! Un solo dubbio
Mercato Inter
Il River irrompe su Palacios: trattative avanzate con l'Inter, i dettagli. Il giocatore...
Ultima ora
Rivoluzione Coppa Italia: Inter e Inter U23 potrebbero affrontarsi in finale. Il documento
News Primavera
Lo Stoccarda celebra l'Inter: «Una fabbrica di titoli». E indica un nerazzurro dal grande futuro
Ultima ora
Bussate, Gip archivia: distrutto caso Doveri-Inter. "Fondazione Jdentità bianconera nulla può pretendere"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti