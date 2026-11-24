Paulo Dybala, attaccante della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla sfida di Champions League tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini e il PSG.

Dybala su PSG-Roma

"Sicuramente questa partita rappresenta tantissimo, abbiamo lavorato tanto per affrontare le migliori squadre al mondo. Dobbiamo capire qual è il nostro livello, sia personale che di squadra. Sono orgoglioso di giocare questa partita".

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Come sta Dybala

"La squadra sta molto bene, al di là che io giochi o meno, ha dimostrato di avere una forza unica. Io, dopo essere tornato a Parma, mi sento bene, con voglia di giocare e dare il mio contributo alla squadra, mettendomi a disposizione del mister e dei compagni".

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Il consiglio di Dybala a Sinner

"Ovviamente ho visto la notizia. Dispiace quando un giocatore ha un infortunio così e deve operarsi, perché è bello vederli in campo. Io ci sono passato, gli consiglio di godersi amici e famiglia nei primi giorni. Poi lui è un grande campione e tornerà più forte di prima".