Ha fatto molto discutere il calcio di rigore non concesso all'Atalanta contro la Juventus per la trattenuta molto netta di Kalulu su Rowe lanciato in porta sul punteggio di 1-0 per la Juventus.

Ederson, capitano dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare anche l'episodio tanto discusso: "Ho visto in diretta ma anche replay, è rigore, non puoi tirare la maglia di un giocatore per due metri e l'arbitro non fischia rigore. E quello che mi fa più impazzire è che abbiamo il VAR, sono stati due errori di fila ma non possiamo più accettarlo. Va bene che l'arbitro può sbagliare, il VAR dà una sicurezza in più.

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Non dico che è stato l'episodio che ha deciso la partita perché abbiamo preso comunque due gol ma è un rigore. Se facciamo 1-1 inizia un'altra partita. Dobbiamo cercare, tutti quanti, di fare qualcosa di meglio, accetto che l'arbitro possa sbagliare ma un rigore, col VAR, non possono più sbagliare"