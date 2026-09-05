Nata a Sassoferrato il 27 agosto 2000, Elisa Polli è un’attaccante dell'Inter Women e in occasione del Matchday Programme di Inter-Napoli è stata intervistata. Ha parlato della sua esperienza nerazzurra che le ha permesso di raggiungere e superare le 100 presenze.

In questo inizio di stagione ha scritto un'altra pagina di storia per l'Inter Women. Il due settembre, ha siglato all'84' il gol che ha mandato la sfida contro il Wolfsburg ai supplementari. Una rete fondamentale per la storica qualificazione nerazzurra alla UEFA Women's Champions League.

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Un gol fondamentale

«Finora ho giocato tante partite importanti con l'Inter: le qualificazioni Champions contro il Brann l'anno scorso, lo scontro diretto con la Roma alla fine dell'ultimo campionato. Quella contro il Wolfsburg però è sicuramente la vittoria più importante della mia carriera. Sono veramente orgogliosa di tutte noi: la differenza l'ha fatta lo spirito e la voglia di rivincita rispetto alla gara d'andata, a livello emotivo l'abbiamo sentita molto di più e sapevamo di non dover lasciare nessun rimpianto sul campo», ha detto.

«Ci sono tanti i giocatori dell'Inter che ho ammirato fin da bambina: Ronaldo, Milito, Sneijder, Julio Cesar. Ho sempre pensato solo al calcio: mi ricordo bene la mia prima partita a 16 anni con la Jesina. Ho saputo anche superare sfide difficili: un brutto infortunio quando ero al Tavagnacco e anche quando ero appena arrivata all'Inter. Il momento in cui sono tornata a giocare è stato un orgoglio per me»

(Fonte: inter.it)