Un 4 a 4 folle e questa volta non arriva in rimonta. Stavolta è stata l'Atalanta a rimontare, due gol, all'Inter perché al 70simo la partita era sul tre a uno per la squadra di Chivu. Al Club, questo pareggio lo ha commentato anche Paolo Di Canio.

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"In queste situazioni devi essere difensore fino alla fine. Manca qualcosina. L'errore sul gol di De Katelaere è di Pavard: a questi livelli non ti puoi fare più piccolo sul fianco e prendi il gol. Il francese si gira e la palla va verso la traversa. Manca l'immolarsi e l'essere difensore 'cane' fino alla fine. Non ci si può comportare a nessun livello così. Pavard si fa piccolo anziché farsi grande, se ti devi comportare così, togliti e non inganni il portiere", ha detto sui gol incassati dalla difesa interista.

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-Spence non spazza e arrivano i calci d'angolo decisivi per l'Atalanta?

Un po' farfallone. È leggero nel modo di giocare. Non puoi scoprire palla e dare col sinistro, ti devi fare fallo, non hai malizia, non puoi uscire così, ti senti sicuro anche con la squadra in difficoltà. Non hanno malizia, ma non è su lui, ci sono diversi giocatori all'Inter che fanno così da tempo. Anche Sucic, anzi mi ha colpito di più quando trottarellava. Sono tipologie di giocatori tecnici, leggeri, non cattivi nella situazione. Poi ritornano ma non capiscono i momenti, non hanno nella testa l'assicurarsi la partita. Questa cosa è figlia dei momenti, di giocatori leggeri, l'Inter dava la sensazione di poter far male. Ma tante volte, almeno dieci volte, è arrivata davanti all'area di rigore dell'Atalanta, i tiri finivano con nulla.

-Squadra che non lotta?

Barella 50 metri su ribattuta per rimandare palla sul portiere avversario per far respirare la squadra, si sono comportati bene questa sera. Nella lotta finale poi ad andare a spostare la palla, Mkhitaryan è quello più centrato nel difendere, nel capire i momenti. Comunque l'Atalanta alla fine ha fatto caos organizzato. I cambi di Chivu? Forse serviva più attenzione, vedi che non riparti più, lì sai che non puoi pressare più alto con gli attaccanti, sai che Lautaro lo perdi perché trotterella, devi farlo entrare però. Anche Jones, anche Akanji entra nel caos e incarnare la lotta in area per lui è più difficile.

-Il passaggio di Thuram per Esposito...

Dose, tempo, tecnica. Copre la palla per darla in diagonale e in avanzamento, quasi si sbilancia. Il passaggio sembra banale e non lo è per dinamica, si sbilancia quasi e deve allargare il compasso e chiudere bene il piattone per metterla in mezzo ai difensori e far arrivare la palla a Esposito.

-Esposito?

Fa quello che fa perché è un ragazzo serio, se ti dedichi in maniera devota alla tua carriera, si vede che è un ragazzo così. E anche se sei sempre in discussione puoi entrare avvelenato, in un grande club che gli ha dato la possibilità e si vede che migliora ogni singolo aspetto, un tacco, nel tempo giusto, migliora in tutti gli aspetti, le aperture. Studia Lautaro, cose che faceva anche Higuain. Pio mette tutto e sa fare gol in tutti modi. Fa anche un assist perfetto a Jones. È sempre centrato, concentrato, fa cose bellissime sempre.

(Fonte: Skysport)