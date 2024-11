Sebastiano Esposito , attaccante dell'Empoli, ha parlato così al Tirreno dell'ottimo inizio di stagione dei toscani: "L’inizio, quello di campionato, è stato ed è positivo. Ma il più resta da fare. Abbiamo 15 punti e per arrivare dove vogliamo arrivare non basterà neanche farne il doppio. Quindi noi dobbiamo continuare così cercando di sfruttare i margini di miglioramento che ancora ci sono.

Il rendimento dell'Empoli? Dal primo giorno di lavoro ho avuto la certezza di far parte di una squadra forte, con tanti giocatori bravi. Poi, ovviamente, andava assemblata, messa insieme, ma in questo è stato molto bravo il mister. Se D'Aversa potrà contare presto su di me? Speriamo. Sto meglio. Se ci sarò con l'Udinese? Di scontato non c’è niente, ma di sicuro farò di tutto per esserci. Io in avanti con Pellegri e Colombo? Che dovete chiederlo a mister D’Aversa, è lui che decide. Io posso solo dire che con Pietro e Lorenzo ci conosciamo da tempo e che tra noi c’è un ottimo rapporto".