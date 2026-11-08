VIDEO / Fabregas: "Cosa dico ai giovani! Quando 3 anni fa ho preso il Como mi hanno detto che..."

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Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Inter-Como 2-0, Francesco Pio Esposito ha parlato così del match vinto dai nerazzurri:

"Non ci siamo mai incontrati io e Ramon, è un difensore forte e completo, ogni partita è a sé, sono contento di aver aiutato i miei compagni, è questa la cosa più importante. Se ho studiato Ramon? Prima di ogni partita io e il match analyst guardiamo i difensori per capire come si approcciano agli attaccanti"

Critiche post derby?

"L'abbiamo vissuta come una sconfitta, una partita da analizzare, alcune cose non andavano bene, abbiamo analizzato, abbiamo lavorato al massimo per far sì che non succedessero in altre partite e ora dobbiamo continuare così"

Getty Images

Ammonizione per il fallo su Paz è simbolo della fame

"Tralasciando il fatto che mi aveva mandato al bar, era un fallo che dovevo fare. Ero stremato ma non dovevo farli ripartire"