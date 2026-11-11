Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il ds della Lazio Fabiani ha parlato degli acquisti e della scelta di Gattuso:

Ne avete indovinati tanti nelle ultime sessioni.

«Avremo anche avuto un pizzico di fortuna, ma abbiamo lavorato tanto e continueremo a farlo».

Ma come si sceglie il giocatore giusto, specie se il budget a disposizione è limitato?

«Le qualità tecniche di un calciatore sono sotto gli occhi di tutti, oggi più che mai. La cosa davvero complicata da individuare è la personalità. Ed è quella che fa la differenza».

Poi va anche trovato l’allenatore giusto.

«Gli allenatori sono tutti giusti, ma vanno anche presi al momento giusto. Ne ho avuti tanti nei vari club in cui ho lavorato. Chi non è andato bene è solo perché era arrivato nel momento sbagliato».

Non è certo il caso di Gattuso.

«È stata la nostra prima opzione. Lotito è un presidente che lascia ampia libertà sul mercato, sulla scelta dell’allenatore però è presente. Ma io e lui non abbiamo avuto dubbi nel puntare su Rino. Le sue grandi qualità le conoscevamo bene».

Frattesi, Tavares, Taylor, Belahyane, Noslin, Isaksen. Di quale colpo va più fiero?

«Di Napoli, che presi al Messina. Voleva smettere, è diventato Re Artù. Come Lazio dico Floriani. Non è un acquisto, ma un ragazzo che abbiamo cresciuto, mandato a giocare con il premio di valorizzazione perché ci credevamo e ora sta mostrando chi è».

Ultima cosa. Quanto le pesa l’Olimpico semivuoto?

«I tifosi sanno ciò che penso. Non aggiungo altro. Saranno loro a decidere se e quando tornare» .