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Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Como-Venezia, Cesc Fabregas ha parlato così del successo dei suoi:

Getty Images

"Non c'è niente di facile nel calcio, abbiamo giocato tante partite fuori casa per la questione stadio, per questo do tanto valore a quello che abbiamo fatto, tante trasferte, non è banale. Tre vittorie diverse in settimana? Do tanto valore alla vittoria di oggi, è difficile vincere nel calcio, lo dico e lo ripeto tutte le settimane, era una partita fondamentale. Il Venezia ha fatto un tiro in porta al 94', non abbiamo lasciato niente, è una vittoria importante, non ci alleniamo mai praticamente e dobbiamo continuare così"

"Ci sono milioni di allenatori, tutti siamo allenatori, anche i tifosi, chiunque. Tutti possono dire che i giocatori più importanti contro il blocco basso sono gli esterni che fanno uno contro uno, non li abbiamo per infortuni e dobbiamo adattarci con altri giocatori, dobbiamo crederci, non parlo mai con i giocatori dicendo di fare questo o l'altro, è l'interpretazione del giocatore che diventa fondamentale.

Non dobbiamo trovare alibi ma soluzioni, la squadra sta gestendo bene. Cosa mi dà più gusto? La mentalità e il coraggio di giocare sempre la partita. Nico era stanchissimo, Ricci aveva finito con i crampi, Da Cunha gioca sempre, loro ci provano sempre e creano una cultura e mentalità, poi a volte va bene e a volte no però è importante non avere paura, vogliamo migliorare ogni settimana"