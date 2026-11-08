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Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Inter-Como 2-0, Cesc Fabregas ha parlato così del match vinto dai nerazzurri:

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"Non abbiamo iniziato bene, abbiamo sbagliato tanti passaggi, mancava fiducia. Possiamo parlare di tante cose ma bisogna fare i complimenti, sono stati più bravi di noi, questo deve fare capire un'altra volta che sono più forti. Dobbiamo crescere, giocare ogni tre giorni è diverso, oggi non dobbiamo ammazzare nessuno, devo ringraziare i ragazzi, oggi bisogna dare la mano all'Inter e fare i complimenti, dobbiamo continuare e andare avanti. Sono orgoglioso dei miei ragazzi e dobbiamo continuare così"

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"Non abbiamo usato alibi quando abbiamo vinto 6 partite e non lo cerco oggi, la mia responsabilità da allenatore era aiutare la squadra a trovare soluzioni difensive perché l'Inter ci faceva molto male con le due punte. Avevo solo due centrali, Smolcic era l'unica opzione però alla fine perdiamo la partita ma mi fa male il come si è perso, i due gol arrivano per due palloni persi non perché ci pressavano tanto ma per errori, questo ti fa perdere fiducia perché loro sono forti in questo, tra i più forti d'Europa e ti fanno correre indietro 60 metri, poi sei più stanco, c'è anche il contesto di San Siro, tante partite ogni tre giorni. Nel secondo tempo abbiamo creato qualcosa però non è stato abbastanza oggi"

Cosa si può imparare dall'Inter?

"Una domanda che mi fa pensare molto, loro sono una delle migliore squadre nei contropiedi e su palla inattiva. Fanno tante cose bene, ma queste secondo me risaltano. Hanno fatto 13 falli, alcuni da ammonizione come quelli di Barella ma lo fanno bene, abbiamo fatto 5 falli, in queste partite bisogna essere più cattivi. Ci sono dettagli che fanno capire perché loro sono ad alti livelli da anni, Milla ha un po' di esperienza, ci dice che siamo una squadra troppo buona, si vede che l'Inter è specialista anche in questo e dà una forza extra"