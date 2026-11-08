Prima della sfida contro l'Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato per il Como Cesc Fabregas. L'allenatore ha parlato così della sfida contro Chivu e i suoi uomini: «Un Como che viene a San Siro totalmente convinto delle sue idee e cresciuto? Vero che le ultime gare con l'Inter abbiamo cambiato modo di difendere. Oggi non possiamo farlo, abbiamo solo due centrali, possiamo giocare solo in questo modo. Quella nerazzurra è una delle poche squadre con cui possiamo pensare di cambiare: loro sono forti, hanno grandi campioni e sono forti e vanno alti. Proviamo a dare continuità a questa squadra che sta facendo bene e proviamo a fare bene ancora con questa dinamica».

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-La scelta del portiere Sanchez perché?

Quando credi tanto nella tua squadra non importa chi gioca ma il pensiero che vuoi portare avanti. Tutti sanno fare, se vedo uno che non sa fare mi preoccupo perché altrimenti non sta arrivando il mio messaggio. Sappiamo che si devono gestire delle dinamiche quando ci sono tante partite e non ci sono tante spiegazioni: chi penso che può dare di più va in campo.

(Fonte: DAZN)