Il tecnico del Como si prepara per la sfida di San Siro contro i nerazzurri
VIDEO / Como, Fabregas spiega il no all'Inter: "I miei scudetti sono..."
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Dopo l'incredibile e storica serata di Champions League sul campo del Lens, il Como si prepara per la sfida di campionato contro l'Inter, in programma domenica a San Siro.
Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ne ha parlato così: "La sfida di domenica contro l'Inter? Siamo tornati a casa alle 4, ieri ho concesso il giorno libero ai miei ragazzi. La Champions è alle spalle, umiltà e piedi per terra. Andiamo a Milano per giocare con le nostre idee".
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