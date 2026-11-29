Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara con la Juventus.

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"Per fortuna non è una mia scelta, quindi lascio decidere a loro. Hanno dei grandissimi giocatori e vediamo cosa succederà. La cosa più importante è che, chiunque la riceva, non si monti la testa, come succede a volte. Sono ragazzi molto giovani, la cui vita va già molto velocemente. Sono sicuro che il mister prenderà una buona decisione".

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Fabregas su Como-Juve e il possesso palla

"Avrà un peso. Penso che sarà molto importante capire chi riuscirà a iniziare a dominare la partita attraverso il possesso palla. [...] Siamo due squadre che vogliono avere il pallone. La Juventus è una squadra dominante e capisco che venga giudicata per il risultato finale e per la posizione in classifica, che in questo momento è troppo lontana dal vertice, ma non è ancora al massimo. Ma, quando guardi le loro partite, come hai detto tu, anche statisticamente i dati dimostrano che difensivamente sono fortissimi. Oggi hanno cambiato tanto e, sinceramente, non me lo aspettavo. Giocano con tre difensori centrali molto forti, che in Serie A hanno un peso davvero importante. Penso comunque che siamo due squadre che vogliono avere il pallone e che chi riuscirà a tenerlo maggiormente avrà un’arma in più. Non posso dire che sarà necessariamente un vantaggio, ma sicuramente sarà un fattore importante".